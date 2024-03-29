«К сожалению нельзя все контролировать»: Андрей Гурулев рассказал, почему случился теракт в Crocus City Hall

В свете недавних событий депутат Госдумы и генерал-лейтенант Андрей Гурулев высказал мнение о необходимости усиления мер безопасности в стране.

Он отметил, что региональные подразделения ФСБ сталкиваются с кадровым дефицитом, ведь значительная часть персонала была переведена на работу в новые территории. Гурулев подчеркнул, что угрозы безопасности стали более масштабными и разнообразными, включая теракты, диверсии и шпионаж.

Он выразил сомнения в способности существующего штата ФСБ эффективно противостоять новым вызовам, предложив перейти на штат военного времени для всех силовых структур, включая полицию и МЧС. Гурулев также упомянул о возможности вернуть в строй бывших сотрудников, уволенных по возрасту, которые могли бы наставлять молодежь. Он подчеркнул важность переосмысления подходов к национальной безопасности для предотвращения и минимизации угроз на различных уровнях.