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К пенсии прибавят ещё по 2170 рублей: относится и к работающим, и к неработающим

С лета 2024 года в России начнут выплачивать дополнительные средства к пенсиям пенсионерам.

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С лета 2024 года в России начнут выплачивать дополнительные средства к пенсиям пенсионерам. Эта инициатива касается всех граждан страны, включая тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию. Сумма доплаты составит 2712 рублей и будет начисляться автоматически, независимо от наличия у пенсионера детей или иждивенцев. Для семей с детьми или внуками предусмотрены дополнительные льготы. Если ребенок младше 18 лет, дополнительные документы не потребуются. В случае, если подросток достиг совершеннолетия и обучается дневной форме в ВУЗе или колледже, необходимо предоставить документы, подтверждающие его студенческий статус. Ранее доплата приостанавливалась на всё лето после окончания школы ребенком, однако эта практика теперь отменена.

Это новое решение поможет обеспечить стабильный доход в летнее время, когда многие семьи могут столкнуться с финансовыми трудностями из-за переходного периода для студентов, информирует Sevastopolmedia.

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