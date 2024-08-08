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· 16+ · Алина Алмакаева

Изымут транспорт и посадят: новые штрафы за нарушение ПДД уже с 10 августа

С 25 июля 2024 года  российские дороги  переста...

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С 25 июля 2024 года российские дороги перестанут быть местом для лихачества и пренебрежения правилами. Вступившие в силу поправки к законодательству несут в себе беспрецедентные меры наказания для нарушителей.

Штрафы, от которых захватит дух:

За повторное грубое нарушение ПДД (проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости более чем на значительную величину, управление автомобилем в состоянии опьянения) водителям грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Прощай, "ласточка": конфискация автомобиля

Теперь лишиться своего "железного коня" можно не только за пьяную езду. Два серьезных нарушения ПДД в течение года – и ваш автомобиль могут конфисковать по решению суда.

Уголовная ответственность за ДТП с пострадавшими

Особое внимание уделяется преступлениям, повлекшим за собой вред жизни и здоровью людей. За ДТП с пострадавшими, совершенные по вине водителя, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до реального лишения свободы.

Цель – снижение смертности на дорогах

Власти настаивают, что такие жесткие меры необходимы для борьбы с высокой аварийностью и формирования культуры безопасного вождения.

Общество в сомнениях:

В обществе новые законы вызвали неоднозначную реакцию. Одни считают, что такие меры давно назрели, другие же опасаются произвола со стороны инспекторов ГИБДД и чрезмерной суровости наказаний.

Время меняться:

Независимо от личного отношения к нововведениям, водителям стоит отнестись к ним со всей серьезностью и вновь продумать свое поведение на дороге. Только ответственность и взаимоуважение всех участников движения способны сделать наши дороги безопаснее.

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