Извините, но с сегодняшнего дня нельзя: новое правило вводится для всех, у кого есть дача или огород

Владельцам загородных домов и участков для огорода было объявлено о новом правиле, которое вводится в Российской Федерации с начала текущего года. Это изменение коснется процесса пребывания на загородной территории вне указанных временных рамок, и для людей оно означает новое запрещение. Об этом информировал юрист Янис Юкша, как сообщает PrimPress.



Таким образом, по словам Юкши, теперь в Российской Федерации четко определены рамки времени для пребывания на загородных участках. Теперь это будет возможно с 1 апреля по 1 октября, и эти даты зарегистрированы в соответствующих нормативно-правовых актах. Кроме того, новые документы предусматривают ясное разделение между индивидуальными жилыми домами и загородными домами.





Как пояснил эксперт, проживание на постоянной основе разрешено только в индивидуальных домах, оснащенных всеми удобствами, так как там имеются все необходимые коммуникации. Владельцы таких объектов могут требовать от ресурсных организаций регулярное и бесперебойное подключение воды и электроэнергии.Однако новый закон предусматривает исключение для загородных домов. Обычно на таких участках особенно в зимний период коммуникации выключены, так как люди там не проживают продолжительное время. Поэтому требование подключения ресурсов для таких построек теперь запрещено, а также длительное пребывание в загородных домах зимой в целом.Юрист добавил, что гражданам не запрещается посещать загородные дома в непредусмотренное время, то есть до 1 апреля или после 1 октября. Например, кто-то может захотеть убрать снег или укрывать кусты. Однако полноценная эксплуатация загородных домов в этот период будет затруднена.