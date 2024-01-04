Извините, но придется заплатить: для российских пенсионеров вводится новый налог

Российским пенсионерам было сообщено о введении нового налога, который будет действовать с 2024 года. В соответствии с новым законодательством, пожилые граждане со значительными сбережениями на банковских счетах должны будут уплачивать этот налог. Пенсионный эксперт Сергей Власов озвучил эту информацию.



Согласно его словам, новый налог будет взиматься с процентов, полученных от банковских вкладов. В 2024 году пожилым россиянам предстоит впервые уплатить этот налог, и для его расчета будут применяться определенные правила.



Порог для уплаты налога будет зависеть от ключевой ставки Центробанка, которая в настоящее время составляет 15 процентов. Это означает, что налог придется уплачивать с доходов по вкладам, превышающих 150 тысяч рублей.



Указывается, что стандартная ставка налога составит 13 процентов. Однако, если общие доходы в течение года превысят 5 тысяч рублей, ставка будет повышена до 15 процентов.При этом пенсионерам не предоставляются никакие льготы в отношении этого налога: они должны будут уплатить его на общих основаниях при наличии соответствующих обстоятельств.Банки обязаны предоставить налоговой всю информацию о клиентах, которые обязаны уплатить новый налог, до 1 февраля текущего года. Затем гражданам будут отправлены соответствующие уведомления. Налог должен быть уплачен до 1 декабря, и важно не допускать просрочек, иначе будет начисляться пеня за каждый день.