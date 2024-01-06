Извините, но придется платить: для российских пенсионеров ввели новый налог

Российским пенсионерам было объявлено о введении с 2024 года нового налога. Согласно новому законодательству, пожилые граждане, имеющие значительные сбережения на банковских счетах, будут обязаны платить этот налог. В данном случае пенсионеры не имеют права на какие-либо льготы. Эту информацию предоставил эксперт в пенсионной сфере Сергей Власов.



По его словам, новый налог будет взиматься с процентов, получаемых от банковских вкладов. В 2024 году пожилым жителям России придется впервые уплатить данную налоговую сумму, и для ее расчета будут действовать определенные правила.





Порог для уплаты налога будет зависеть от ключевой ставки Центрального банка. В данный момент эта ставка составляет 15 процентов. Это означает, что налог должен быть уплачен с доходов от вкладов, превышающих 150 тысяч рублей.Отмечается, что стандартная ставка налога составит 13 процентов. Однако, если общие доходы в течение года превысят 5 тысяч рублей, ставка будет повышена до 15 процентов.Банки обязаны предоставить всю информацию о клиентах, которые обязаны уплатить новую налоговую сумму, налоговым органам. Они должны сделать это до 1 февраля текущего года. Затем соответствующие уведомления будут направлены гражданам. Налог должен быть уплачен до 1 декабря, и важно не допустить задержек, иначе начисляется штраф за каждый день просрочки.