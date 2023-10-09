Известковый налет растворится сам: названо копеечное средство, которое очистит все поверхности в ванной

Устранение известковых отложений на поверхности унитаза представляет собой трудную задачу для многих владельцев. Однако, теперь появилось новое бюджетное и эффективное решение, доступное в любой аптеке.

Речь идет о йоде с однохлористым составом, способном мгновенно уничтожать известковый налет. Просто распылите йод на сухую поверхность унитаза и через 10 минут смойте водой. Результат не заставит себя долго ждать — налет исчезнет в глазах.



Однако, стоит отметить, что данный способ не рекомендуется для использования в домах с чугунными трубами или поверхностями из алюминия. В таких случаях рекомендуется обратиться к профессионалам или воспользоваться другими средствами для удаления известковых отложений, как сообщает источник m-strana.ru.



Теперь удаление известковых отложений на унитазе стало проще и доступнее благодаря новому средству — йоду из ветеринарной аптеки. Не тратьте время и усилия на борьбу с налетом, всего лишь воспользуйтесь этим простым и эффективным методом.