Избранные богом: Глоба назвала только два знака, которые совершат прорыв с 13 апреля

В своем новом прогнозе популярная астролог Тамара Глоба заявила, что апрель принесет прорыв для двух знаков зодиака. Кто именно сможет покинуть свои проблемы в прошлом и двинуться к светлому будущему, вы узнаете далее.

Раки

Для представителей знака Рака изменения будут связаны прежде всего с работой, которая принесет новые успехи и признание от руководства. Важно уделить особое внимание проектам, связанным с командировками - они обещают быть особенно успешными. Однако не стоит забывать и о других сферах жизни, так как потребуется забота о близких. Также возможны некоторые сложности с жильем.

Водолеи

Потрясающая удача будет на стороне и у Водолеев. Этот период идеален для развития любовных отношений и привлечения повышенного внимания со стороны окружающих. Ваши достижения вызовут уважение и аплодисменты. Поэтому основная задача - не терять землю под ногами. В целом, в вашей жизни еще не было такого заметного прогресса, как в этом месяце.