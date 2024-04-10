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Избранные богом: Глоба назвала только два знака, которые совершат прорыв с 11 апреля

Избранные богом: Глоба назвала только два знака, которые совершат прорыв с 11 апреля

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В своем последнем прогнозе Тамара Глоба заявила, что апрель станет переломным для двух знаков зодиака. Узнайте, кто сможет покинуть все проблемы в прошлом и отправиться к светлому будущему.

Раки

Для представителей знака Рака изменения будут в основном связаны с работой, которая принесет им настоящий успех и признание со стороны руководства. Особое внимание следует уделить проектам, связанным с командировками, поскольку они окажутся наиболее выгодными. Однако не стоит забывать и об остальных аспектах жизни, так как потребуется позаботиться о близких родственниках. Кроме того, возможны некоторые сложности с жилищем.

Водолеи

Удивительное везение настигнет представителей знака Водолея. Этот период идеально подходит для отношений и увеличенного внимания со стороны окружающих. Ваши успехи будут вызывать уважение и аплодисменты. Поэтому ваша главная задача – сохранить ноги на земле. В целом, подобного прорыва, как в этом месяце, в вашей жизни еще не было.

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