Избранные богом: Глоба назвала два знака, которые совершат прорыв с 10 апреля

В своем последнем прогнозе известная астролог Тамара Глоба заявила, что апрель обещает стать революционным месяцем для двух знаков Зодиака. Кто именно сможет избавиться от прошлых проблем и вступить в светлое будущее, читайте ниже.

Для Раков изменения будут связаны преимущественно с работой, которая принесет настоящий успех и признание от начальства. Важно уделить особое внимание проектам, связанным с командировками - они окажутся наиболее прибыльными. Тем не менее, это не означает, что стоит забывать о других сферах жизни. Вам потребуется забота о близких. Также возможны сложности с жилищными вопросами.

Невероятное везение ждет и Водолеев. Этот период идеально подходит для отношений и получения повышенного внимания от окружающих. Ваши достижения вызовут уважение и аплодисменты. В общем, такого успеха, как в этом месяце, у вас еще не было.