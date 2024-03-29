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Избранные Богами: Глоба предрек сносящую с ног волну успеха трем знакам зодиака с 30 марта

Избранные Богами: Глоба предрек сносящую с ног волну успеха трем знакам зодиака с 30 марта

m24.ru

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Волшебный период, благоприятный для представителей трех зодиакальных созвездий, будет продолжаться до конца весны, начиная с 30 марта. Все лица, относящиеся к стихии воды, смогут прикоснуться к удаче и успешно использовать ее возможности.

Рак

Для представителей знака Рака наступят два важных дня - 30 и 31 марта. Несмотря на возможные испытания, астролог уверяет, что эти периоды можно преодолеть, важно не даваться эмоциям. Раки оказываются в зоне удачи, им нужно просто начинать действовать. Благоприятные обстоятельства приведут их к успеху в различных областях жизни.

Скорпион

Представителям знака Скорпиона улыбнется удача, при условии, что они будут чрезвычайно бдительны. Особенно стоит быть осторожными 30 марта. Рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя и внимательно управлять автомобилем. В целом период будет очень благоприятным для Скорпионов, особенно с финансовой точки зрения.

Рыбы

Представителям знака Рыб стоит быть внимательными к возможным мошенникам. Звезды советуют не ввязываться в сомнительные сделки. С 30 марта у Рыб настанет удачный период, и оставшаяся часть месяца будет на их стороне. Рыбам следует взять инициативу в свои руки – это принесет успех в финансовых и карьерных делах.

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