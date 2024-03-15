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Избранники Богов: Глоба предрек грандиозную волну успеха трем знакам зодиака с 14 марта

Избранники Богов: Глоба предрек грандиозную волну успеха трем знакам зодиака с 14 марта

anapacity.com

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Волшебный период для представителей трех зодиакальных созвездий начнется 14 марта и простянется до конца месяца, предоставляя возможность всем представителям стихии воды уверенно воспользоваться благоприятным влиянием судьбы.

Сомневаться в прогнозах этого астролога бесполезно, ведь Павел Глоба завоевывал свою репутацию на протяжении многих лет, разрабатывая собственный подход к астрологии.

Для Раков предстоят два критических дня: 11 и 23 марта. Однако, астролог уверен, что эти периоды можно пройти легко, главное — не даваться чувствам. Ракам достанется возможность успешно действовать во все делах.

Скорпионым удача улыбнется, но лишь в случае крайней осторожности. Особенно важно быть бдительными 26 марта. Рекомендуется воздержаться от алкоголя и быть аккуратными на дорогах. В остальном, период будет благоприятным, особенно с финансовой точки зрения.

Рыбам стоит быть осторожными в отношении возможных обманов. Звезды советуют избегать участия в сомнительных сделках. С 11 марта удача улыбнется Рыбам, и остаток месяца будет в их пользу. Брать инициативу в свои руки будет полезным — это поможет в финансовых и карьерных делах.

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