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Избранники Бога: Павел Глоба предрек мощнейшую волну успеха трем знакам зодиака с 16 марта

Избранники Бога: Павел Глоба предрек мощнейшую волну успеха трем знакам зодиака с 16 марта

pg11.ru

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Уникальное астрологическое предсказание гласит, что магический период, который начнется 16 марта и продлится до конца месяца, будет особенно благоприятен для представителей трех зодиакальных знаков, связанных со стихией воды. В этот период они смогут уверенно использовать удачу в своих интересах.

- Ракам предстоят два критических дня - 16 и 23 марта. Однако, астрологи уверены, что при правильном контроле эмоций Раки окажутся в зоне удачи, где успех будет легко достижим. Этот период будет благоприятен для всех начинаний Раков.

- Скорпионам советуется особая осторожность, особенно 26 марта. Воздержание от алкоголя и осмотрительность на дороге будут важными. Однако в целом месяц окажется благоприятным для Скорпионов, особенно в финансовых вопросах.

- Рыбы должны быть бдительными и избегать сомнительных сделок, но с 16 марта удача улыбнется им, поддерживая успех в финансах и карьере. Инициативность в важных делах принесет Рыбам еще больше удачи в оставшейся части месяца.

Этот период будет особенно благоприятен для указанных знаков зодиака, позволяя им воспользоваться удачным стечением обстоятельств в свою пользу.

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