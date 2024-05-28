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· 16+ · Алина Алмакаева

Избавьтесь от клещей навсегда: самое простое средство дает 100% результат

Лето – это долгожданное солнце, пикники на природе и радость от единения с природой.

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Лето – это долгожданное солнце, пикники на природе и радость от единения с природой. Но не стоит забывать о "теневой стороне" летнего отдыха – клещах, которые могут испортить все удовольствие. Помимо привычных репеллентов, на страже нашего спокойствия стоит сама природа, предлагая свои ароматы в качестве щита от этих крошечных, но опасных созданий.

Несмотря на свои миниатюрные размеры, клещи – настоящие "нюхачи" в мире насекомых. И то, что для нас – приятный аромат, для них может стать отталкивающим фактором. Например, резкий запах розмарина и чеснокаспособен отпугнуть их, не давая приблизиться.

Розмарин – это не только украшение сада и пряная нотка в кулинарных шедеврах, но и естественный репеллент. А чеснок, благодаря своим мощным фитонцидам, и вовсе держит оборону от целого ряда насекомых, среди которых и непрошенные клещи.

Если вы хотите обезопасить себя и своих близких во время прогулок, создайте свой авторский спрей-репеллент. Смешайте эфирные масла лаванды, розмарина и мяты с водой и небольшим количеством уксуса – и ароматная защита от непрошеных гостей готова!

И, конечно же, не стоит забывать о бдительности: даже применяя натуральные репелленты, после прогулок важно осматривать себя и своих близких на наличие клещей.

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