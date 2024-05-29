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· 16+ · Алина Алмакаева

Избавьтесь от клещей навсегда: очень простое средство дает 100% результат

Лето – это долгожданное время года, полное солнца, пикников на свежем воздухе и радости от природы. Но необходимо помнить о летних заботах, включая опасность клещей. Помимо стандартных методов защиты, натуральные ароматы могут стать отличным средством отп

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Лето – это долгожданное время года, полное солнца, пикников на свежем воздухе и радости от природы. Но необходимо помнить о летних заботах, включая опасность клещей. Помимо стандартных методов защиты, натуральные ароматы могут стать отличным средством отпугивания этих опасных созданий.

Хотя клещи могут быть маленькими, они обладают острым чутьем. Некоторые ароматы, которые приятны для нас, могут оттолкнуть клещей. Например, запах розмарина и чеснока может оказаться неприемлемым для них.

Розмарин – не только прекрасное растение для сада и кулинарных блюд, но также естественный репеллент. Чеснок, благодаря своим фитонцидам, отталкивает многих насекомых, включая клещей.

Чтобы обезопасить себя и близких от клещей во время прогулок, можно создать свой собственный спрей-репеллент. Просто смешайте эфирные масла лаванды, розмарина и мяты с водой и уксусом – и ваш ароматный отпугиватель готов!

Не забывайте быть бдительными: даже при использовании натуральных средств, после прогулок важно провести осмотр на предмет клещей.

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