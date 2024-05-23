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Избавьтесь от клещей навсегда: это простое средство дает лучший результат

Как защитить себя с помощью ароматов природы.

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Клещи не пройдут: как защитить себя с помощью ароматов природы

Солнечные дни манят провести время на природе, но не стоит забывать о кровожадных клещах, подстерегающих нас в траве и кустарниках. Избежать неприятной встречи и уберечь себя от опасных заболеваний помогут не только специальные средства, но и сама природа.

Ароматная защита от клещей:

Клещи обладают развитым обонянием и не переносят резких запахов некоторых растений. Превратите свой сад в неприступную крепость, высадив на участке натуральные репелленты:

  • Лаванда: её благородный аромат успокаивает нервы и отпугивает кровососущих насекомых.
  • Розмарин: эффективный и очень декоративный отпугиватель клещей.
  • Чеснок: его фитонциды не по вкусу многим вредителям, в том числе и клещам.
  • Цитронелла и мята: их свежий аромат создаст на участке атмосферу праздника и отпугнёт непрошеных гостей.


Домашний спрей-репеллент:

Создайте собственное средство защиты от клещей на основе эфирных масел:

  1. Смешайте несколько капель эфирных масел лаванды, розмарина и мяты с водой и небольшим количеством уксуса.
  2. Перелейте смесь в бутылку с распылителем и тщательно встряхните.
  3. Опрыскивайте одежду, обувь и открытые участки тела перед выходом на природу.


Натуральные репелленты – это безопасный, экологичный и эффективный способ защиты от клещей. Наслаждайтесь летним отдыхом без опасений!

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