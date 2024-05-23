Избавьтесь от клещей навсегда: это простое средство дает лучший результат

Клещи не пройдут: как защитить себя с помощью ароматов природы



Солнечные дни манят провести время на природе, но не стоит забывать о кровожадных клещах, подстерегающих нас в траве и кустарниках. Избежать неприятной встречи и уберечь себя от опасных заболеваний помогут не только специальные средства, но и сама природа.



Ароматная защита от клещей:



Клещи обладают развитым обонянием и не переносят резких запахов некоторых растений. Превратите свой сад в неприступную крепость, высадив на участке натуральные репелленты:

Лаванда: её благородный аромат успокаивает нервы и отпугивает кровососущих насекомых.

Розмарин: эффективный и очень декоративный отпугиватель клещей.

Чеснок: его фитонциды не по вкусу многим вредителям, в том числе и клещам.

Цитронелла и мята: их свежий аромат создаст на участке атмосферу праздника и отпугнёт непрошеных гостей.



Домашний спрей-репеллент:



Создайте собственное средство защиты от клещей на основе эфирных масел:

Смешайте несколько капель эфирных масел лаванды, розмарина и мяты с водой и небольшим количеством уксуса. Перелейте смесь в бутылку с распылителем и тщательно встряхните. Опрыскивайте одежду, обувь и открытые участки тела перед выходом на природу.



Натуральные репелленты – это безопасный, экологичный и эффективный способ защиты от клещей. Наслаждайтесь летним отдыхом без опасений!