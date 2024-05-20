Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Избавьтесь от клещей навсегда: это простое средство дает 100% результат

С приходом теплого сезона многие из нас стремятся проводить больше времени на свежем воздухе, наслаждаясь садоводством, пикниками и прогулками. Однако, с весной и летом приходит и неприятная сторона природы - клещи.

Подписаться в Telegram

С приходом теплого сезона многие из нас стремятся проводить больше времени на свежем воздухе, наслаждаясь садоводством, пикниками и прогулками. Однако, с весной и летом приходит и неприятная сторона природы - клещи. Эти маленькие кровопийцы могут испортить удовольствие от отдыха и представляют угрозу для здоровья, перенося различные заболевания, такие как боррелиоз и клещевой энцефалит.

Чтобы защитить себя от клещей, можно использовать естественные репелленты, так как клещи чувствительны к определенным запахам. Некоторые растения, которые отпугивают клещей, включают лаванду, розмарин, чеснок, цитронеллу и мяту. Посадка этих растений в вашем саду или использование их эфирных масел может создать естественный барьер против клещей.

Например, лаванда известна своим успокаивающим ароматом, который нравится людям, но отпугивает клещей. Розмарин также является эффективным средством против клещей, как и чеснок. Цитронелла и мята также могут быть использованы для защиты от клещей.

Для создания домашнего репеллента от клещей можно использовать эфирные масла лаванды, розмарина и мяты, разбавленные водой и уксусом. Этот спрей можно использовать на одежде, обуви и открытых участках кожи перед выходом на улицу.

Использование природных репеллентов безопасно, экологично и эффективно. Клещи будут избегать участков, где расположены данные растения и спреи, что позволит вам наслаждаться отдыхом на природе без опасности заражения клещевыми заболеваниями. Попробуйте эти простые методы, чтобы сделать ваш участок безопасным и приятным местом для отдыха.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

20 часов назад

Стали известны составы «Спартака» и «Рубина» на матч 29-го тура РПЛ

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

санобработка квартиры от тараканов в москве с гарантией стоимость

Новости Казани

день назад

В казанском троллейбусе разгорелся конфликт

Интересное в Казани

3 дня назад

Откройте Чувашию по-новому: скоростные теплоходы свяжут Чебоксары и Казань

заливка пола в квартире цена в Москве

Новости Казани

13 часов назад

Подростки в Казани стреляли с балкона из пневматического оружия

Новости Татарстана

день назад

Место для нового здания кожвендиспансера выбрали в Казани

Новости Казани

13 часов назад

В казанском сквере произошло возгорание

Новости Казани

день назад

В Казани появится новый клинический диспансер

Новости Казани

день назад

В Казани ликвидируют несанкционированные свалки
Новости Казани
час назад

Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение от «Спартака»

Новости Казани

42 минуты назад

В казанском полумарафоне участвовали более 2 тысяч человек

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Казани

час назад

На пешеходном переходе в Казани сбили ребёнка

Новости Татарстана

13 часов назад

В Менделеевске на экофестивале высадили 70 тыс. деревьев
Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии
Лонгриды
3 дня назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане ожидается потепление до 24 градусов тепла

Новости Татарстана

19 часов назад

Рустам Минниханов поздравил татарстанских журналистов с Днем печати

Новости Татарстана

20 часов назад

Рустам Минниханов: Залог успеха России — в уважении и сотрудничестве конфессий

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?
Полезное
5 дней назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?