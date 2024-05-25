Избавьтесь от клещей навсегда: это простое средство дает 100% эффект

Лето - пора беззаботных пикников, лесных прогулок и радостных встреч с природой. Но за этой идиллией может скрываться коварный враг - крошечный, но опасный клещ. Эти мастера засад подстерегают нас в траве, кустах и даже на приусадебных участках. Обезопасить себя от неприятной встречи и коварных инфекций помогут не только химические репелленты, но и сама природа, щедро предлагая свои ароматные секреты.



Несмотря на свои миниатюрные размеры, клещи наделены чувствительным обонянием. Резкие запахи некоторых растений действуют на этих кровопийц отпугивающе.



Розмарин: она не только украшает сад и придает пикантность блюдам, но и служит надежной защитой от клещей.



Чеснок: его фитонциды – гроза для многих вредителей, и клещи не исключение.





Создаем спрей-репеллент



Магию защиты от клещей можно создать и своими руками, призвав на помощь силу эфирных масел:



1. В волшебном флаконе соединяем несколько капель эфирных масел лаванды, розмарина и мяты.

2. Добавляем воду и каплю уксуса – он усилит действие эфирных масел.

3. Взбалтываем и наш ароматный оберег готов!



Опрыскиваем этим эликсиром одежду, обувь и открытые участки тела перед выходом на природу.



Важно помнить: даже используя натуральные средства защиты, не стоит пренебрегать мерами предосторожности. Осматривайте себя и своих близких после прогулок.



Пусть ваше лето будет наполнено только радостью общения с природой!