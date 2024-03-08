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«Избавит от уголовного наказания»: стало известно, как участники СВО на Украине будут освобождаться от уголовной ответственности

«Избавит от уголовного наказания»: стало известно, как участники СВО на Украине будут освобождаться от уголовной ответственности

ruadvocate.ru

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В Российской Государственной Думе появился законопроект, предлагающий освободить от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт на военную службу в период проведения военной операции.

Инициативу представили депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников и Андрей Картаполов, а также сенатор Андрей Клишас.

Согласно предложенному документу, такое освобождение распространяется на лиц, находящихся под следствием, под судом или уже имеющих приговор. Основная цель законопроекта - стимулировать лиц, подозреваемых или осужденных за небольшие и средние преступления, служить в вооруженных силах в период военной операции.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, участие в военной операции позволяет «искупить вину кровью» за совершенные преступления. Однако инициатива вызвала обсуждения и критику в обществе, поскольку коснулась освобождения от наказания осужденных за серьезные преступления, сообщает «Интерфакс».

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