«Избавит от уголовного наказания»: стало известно, как участники СВО будут освобождаться от уголовной ответственности

В Государственную думу был внесен законопроект, который предлагает новую схему освобождения от уголовного наказания для контрактников, заключивших договор о военной службе во время военной операции. Пишет "Коммерсантъ".

Инициативу подготовили депутаты Павел Крашенинников и Андрей Картаполов (оба от "Единой России"), а также сенатор Андрей Клишас. Согласно предложенному документу, военный контракт смогут заключить даже те, кто находится под следствием, под судом или уже получил приговор.



Законопроектом устанавливается, что такой правовой механизм будет распространяться на следующие категории лиц:



1. Подозреваемые и обвиняемые в преступлениях небольшой и средней тяжести (за исключением ряда преступлений, связанных с общественной безопасностью, основами конституционного строя и государственной безопасностью).2. Осужденные (за исключением тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и государственной безопасности, а также причастных к терроризму).Если контрактник заключает контракт с вооруженными силами, дела подозреваемых будут приостановлены, а у осужденных вид наказания изменится на условный срок. Командование воинских частей будет следить за поведением этих контрактников. В случае совершения контрактником нового преступления после начала военной службы, суд учтет ранее вынесенные приговоры в назначении наказания.