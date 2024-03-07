Новости России
· Артем Акчурин

«Избавит от уголовного наказания»: стало известно, как участники СВО будут освобождаться от уголовной ответственности

«Избавит от уголовного наказания»: стало известно, как участники СВО будут освобождаться от уголовной ответственности

iz.ru

Подписаться в Telegram

В Государственную думу был внесен законопроект, который предлагает новую схему освобождения от уголовного наказания для контрактников, заключивших договор о военной службе во время военной операции. Пишет "Коммерсантъ".

Инициативу подготовили депутаты Павел Крашенинников и Андрей Картаполов (оба от "Единой России"), а также сенатор Андрей Клишас. Согласно предложенному документу, военный контракт смогут заключить даже те, кто находится под следствием, под судом или уже получил приговор.

Законопроектом устанавливается, что такой правовой механизм будет распространяться на следующие категории лиц:

1. Подозреваемые и обвиняемые в преступлениях небольшой и средней тяжести (за исключением ряда преступлений, связанных с общественной безопасностью, основами конституционного строя и государственной безопасностью).
2. Осужденные (за исключением тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и государственной безопасности, а также причастных к терроризму).

Если контрактник заключает контракт с вооруженными силами, дела подозреваемых будут приостановлены, а у осужденных вид наказания изменится на условный срок. Командование воинских частей будет следить за поведением этих контрактников. В случае совершения контрактником нового преступления после начала военной службы, суд учтет ранее вынесенные приговоры в назначении наказания.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Татарстана

8 часов назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи

когда эффективнее всего применять гербициды на борщевике

Новости Татарстана

день назад

Лыжница Степанова оценила призовые на «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Девушек-курьеров Казани призвали позаботиться о себе

обучение дизайну интерьера в Самаре

Новости Казани

день назад

Сотрудники ГИБДД поймали за ночь 13 пьяных водителей

Новости Татарстана

2 часа назад

По факту смертельного наезда Зиганшина на пенсионерку возбудили уголовное дело

Новости Татарстана

7 часов назад

Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф
Лонгриды
день назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Татарстана

2 часа назад

8 марта, десятки автомобилистов Татарстана сели за руль пьяными

Новости Татарстана

2 часа назад

По факту смертельного наезда Зиганшина на пенсионерку возбудили уголовное дело

Новости Татарстана

7 часов назад

Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф

Новости Татарстана

8 часов назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
2 дня назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Казани

день назад

Сотрудники ГИБДД поймали за ночь 13 пьяных водителей

Новости Татарстана

день назад

Лыжница Степанова оценила призовые на «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Девушек-курьеров Казани призвали позаботиться о себе
Масленица уже близко: редакция подготовила 5 секретных рецептов приготовления блинов
Интересное в Казани
5 дней назад

Масленица уже близко: редакция подготовила 5 секретных рецептов приготовления блинов