Изъятие квартир у малоимущих: в России предложили отобрать жилье у тех, кто не способен отдавать за него ежемесячно от 30 тысяч рублей

Большинство населения страны не в состоянии оплатить необходимые суммы за эксплуатацию жилого помещения. Об этом сообщил Андрей Широков, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в интервью aif.ru.

Согласно его словам, средний платеж за содержание общедолевого имущества в России составляет 25 рублей за квадратный метр в месяц, что крайне низкая сумма. По мнению эксперта, платежи должны быть минимум в 4 раза выше и составлять 100 рублей за квадратный метр.

Однако недостаточное финансирование приводит к ухудшению инфраструктуры. Власти не могут повысить плату, так как это не будет понятно населению. По словам Широкова, приватизация жилья в 90-е годы была одной из самых крупных ошибок, так как она создала пласт "нищих собственников", неспособных и не желающих управлять своим жильем и не имеющих достаточных средств на его обслуживание и ремонт.

Специалист оценивает, что при текущем уровне экономического развития 60% населения России должны были бы жить в арендном жилье, а не в собственных квартирах. Широков считает, что было бы возможно, с помощью экономических стимулов и добровольной основы, частично деприватизировать квартиры и создать сегмент арендного субсидированного жилья, прежде всего для малоимущих. Владение таким жильем было бы передано муниципалитету, которые в свою очередь несли бы ответственность за его обслуживание.