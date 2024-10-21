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Из-за лихих 90-ых: стало известно, кто может остаться без пенсии

Эксперты предупреждают: в Татарстане участились...

avax.news

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Эксперты предупреждают: в Татарстане участились случаи, когда жители могут не получить пенсию по старости из-за недостаточного трудового стажа и пенсионных коэффициентов.

Эти требования стали более жёсткими, и теперь для выхода на пенсию необходимо соответствовать определённым критериям, которые могут оказаться неожиданными для многих, особенно для тех, кто работал в 90-е годы.

Основные требования к пенсии

Для того чтобы получить право на государственную пенсию по старости, теперь необходимо иметь как минимум 15 лет трудового стажа и набрать пенсионный коэффициент не менее 28,2. Это новое требование может стать серьёзной проблемой для людей, которые трудились в период экономической нестабильности, особенно в 90-е годы, когда многие работали неофициально или не имели стабильных работодателей. В таких случаях стаж, накопленный в те годы, может не быть учтён, что серьёзно повлияет на возможность получения пенсии.

Почему важно проверять трудовой стаж заранее?

Многие граждане предпенсионного возраста могут быть неприятно удивлены, когда узнают, что их трудовой стаж не соответствует новым требованиям для получения пенсии. Специалисты рекомендуют заблаговременно проверить свои данные в Пенсионном фонде и убедиться, что все периоды работы правильно учтены. Это можно сделать как через личное посещение отделения Пенсионного фонда, так и через онлайн-сервисы.

Вовремя проверив свой трудовой стаж, можно избежать неожиданностей и, если потребуется, попытаться найти документы, подтверждающие периоды работы, которые могут не быть учтены. Это особенно важно для тех, кто работал на временных, неофициальных работах или в компаниях, которые позже прекратили существование.

Что делать, если стаж не засчитан?

Если при проверке выяснилось, что какой-то период работы не учтен, необходимо попытаться найти документы, подтверждающие факт занятости. Это могут быть трудовые договоры, записи в трудовой книжке, справки от бывших работодателей или архивные документы. В ряде случаев можно обратиться в суд для восстановления стажа, если нет других возможностей подтвердить его наличие.

Для жителей Татарстана, как и всей России, проблема недостаточного стажа становится всё более актуальной. Чтобы избежать потери пенсии по старости, важно заранее проверять свои пенсионные данные и следить за тем, чтобы все периоды трудовой деятельности были правильно учтены. Специалисты настоятельно советуют не откладывать этот вопрос на последний момент, чтобы избежать неприятных сюрпризов и обеспечить себе достойную пенсию в будущем.

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