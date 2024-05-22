Из пенсии вычтут сразу 4700 рублей уже в июне: пенсионеров предупредили о важном изменении

Пенсия по старости в один клик: Госуслуги автоматизируют процесс назначения

С начала этого года россияне получили возможность получить пенсию, направив лишь одно заявление через сайт "Госуслуги". Социальный Фонд России (СФР) перевел процесс назначения пенсии на автоматический режим, что значительно упрощает жизнь гражданам.



Как это функционирует? По достижении необходимого, согласно правилам возраста, система СФР автоматически проверяет ваши данные.



Если данные о вашем страховом стаже полные и достоверная, вы сможете выслать заявление на установление пенсии онлайн.

После подачи заявления вам потребуется ответить лишь на несколько простых вопросов, чтобы специалисты СФР могли оценить ваши пенсионные права и вычислить размер будущей пенсии. Также при необходимости вы можете выбрать любой удобный способ получения: на банковскую карту или через "Почту России".



Если вас устраивает предложенный расчет, пенсия будет назначена автоматически, и вы получите уведомление об этом в личном кабинете на портале "Госуслуги" в течение трех часов.



Таким образом, "Госуслуги" превращаются в удобный инструмент для управления своим пенсионным будущим: от получения информации до назначения пенсии в онлайн-режиме!