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Из пенсии вычтут сразу 4686 рублей уже в июне. В России пенсионеры лишились дара речи от обиды. Вступает в силу новое правило

С начала июня 2024 года в Российской Федерации были внедрены важные законодательные изменения, заключающиеся в укреплении финансовой безопасности пожилого населения.

dzen.ru

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С начала июня 2024 года в Российской Федерации были внедрены важные законодательные изменения, заключающиеся в укреплении финансовой безопасности пожилого населения, особенно тех, кто сталкивается с долговыми нагрузками.

Эти нововведения гарантируют, что у пенсионеров будет сохраняться минимально необходимая сумма денег для жизни вне зависимости от их долговых обязательств.

Основные моменты нововведений в законодательстве:

  1. Гарантия прожиточного минимума: Прежде закон позволял судебным приставам удерживать до 50% пенсионных начислений. Новая реформа предусматривает защиту части пенсии, соответствующей прожиточному минимуму, что делает невозможным её взыскание для погашения долгов.
  2. Активация защиты пенсий: Для воспользоваться новыми правилами, пенсионерам необходимо подать заявление судебному приставу, ответственному за обработку их дела, с требованием ограничить размер взыскания до прожиточного минимума.
  3. Определение прожиточного минимума: Сумма пенсии, подлежащая защите, определяется на основе прожиточного минимума, который установлен для конкретного региона. В случае, если местный прожиточный минимум превышает федеральный, применяется более высокая величина.

Рекомендации для пенсионеров:

  • Получение юридической консультации: Важно проконсультироваться с юристом для точного понимания ваших прав по новому законодательству.
  • Обращение за социальной поддержкой: В случае финансовых затруднений рекомендуется искать помощь в социальных службах.

Эти законодательные меры призваны повысить уровень финансовой защиты пенсионеров, обеспечивая им стабильность и уверенность в условиях экономической неопределенности и вкладывая основу для их финансовой независимости и достойного уровня жизни, как подчеркивает информационный ресурс ngnovoros.

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