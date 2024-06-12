Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Из пенсии вычтут сразу 4686 рублей уже в июне. Российские пенсионеры лишились дара речи от обиды. Вступает в силу новое правило

Начиная с июня 2024 года, в России были введены ключевые законодательные изменения, направленные на улучшение защиты финансового состояния пенсионеров, особенно тех, кто столкнулся с долговыми обязательствами.

news.myseldon.com

Подписаться в Telegram

Начиная с июня 2024 года, в России были введены ключевые законодательные изменения, направленные на улучшение защиты финансового состояния пенсионеров, особенно тех, кто столкнулся с долговыми обязательствами.

Эти нововведения гарантируют, что пенсионеры смогут сохранить сумму, эквивалентную прожиточному минимуму, несмотря на наличие финансовых долгов.

Основные аспекты новой законодательной инициативы включают:

  • Обеспечение прожиточного минимума: Прежде судебные приставы имели право удерживать до 50% пенсионных выплат, что могло ставить пенсионеров в затруднительное финансовое положение. Теперь закон защищает часть пенсии, равную прожиточному минимуму, от взыскания.

Механизм реализации защиты:

  • Для активации этой защиты пенсионерам требуется подать соответствующее заявление судебному приставу, который занимается исполнением их дела. В заявлении необходимо указать требование об ограничении взыскания до уровня прожиточного минимума.

Критерии определения прожиточного минимума:

  • Сумма, подлежащая взысканию, будет рассчитываться с учетом прожиточного минимума, принятого в соответствующем регионе. В случаях, когда местный прожиточный минимум превышает федеральный уровень, используется более высокая ставка.

Пример расчета защиты:

  • Предположим, что прожиточный минимум в регионе равен 18,7 тысячи рублей, а размер пенсии составляет 23,4 тысячи рублей. Тогда взысканию подлежит только разница в 4,7 тысячи рублей.

Дополнительные рекомендации:

  • Консультация с юристом: Рекомендуется получить консультацию у юридического специалиста, чтобы точно понимать новые законодательные требования.
  • Поиск социальной поддержки: Пенсионерам, испытывающим финансовые трудности, советуется искать дополнительную поддержку в социальных службах.

Эти меры нацелены на усиление финансовой безопасности пенсионеров, что особенно важно в условиях экономической нестабильности, направлены на снижение риска бедности среди пожилых людей, подчеркивает источник ngnovoros.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Жители Дербышек бьют тревогу: почему Комсомольское озеро может быть опасным?

Интересное в Казани

день назад

Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?

дезслужба москвы и московской области подольск

Новости Казани

день назад

Горбольница №7 после скандала заказала ремонт своего оборудования

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

ремонт городских телефонов в москве в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани снова горела Русско-Немецкая Швейцария

Новости Казани

день назад

Драка на Кварталах произошла между мигрантом и участником СВО

Новости Татарстана

час назад

В Мензелинском районе столкнулись 3 грузовика

Новости Татарстана

день назад

Экстренно увели детей: в Челнах над детсадом черный столб дыма

Новости Казани

день назад

В озеро Кабан в Казани сбрасывали нечистоты из труб
Лонгриды
2 дня назад

«Татарстан рождает новые города»: как прошёл день рождения самого молодого города в России

«Татарстан рождает новые города»: как прошёл день рождения самого молодого города в России

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане с 27 мая по 3 июня подорожал весь бензин

Интересное в Казани

день назад

Здоровое будущее вашего ребенка — правильное развитие с детства

Новости Казани

4 часа назад

В Казани простились с героем батальона «Тимер», который спас 126 раненых бойцов

Новости Казани

4 часа назад

Казанцы жалуются на сквер на улице Белинского
В Казани трамвай снес 2 легковушки
Новости Казани
час назад

В Казани трамвай снес 2 легковушки

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане 12 июня ожидается 35 градусов

Новости Казани

7 часов назад

Игры БРИКС в Казани пройдут с 12 по 23 июня

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане до 4,66% подорожали яблоки и лук
Интересное в Казани
5 дней назад

Депилируем 2х по цене 1го», или «Как стать гладкой за чужой счет?»