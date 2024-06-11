Из пенсии вычтут сразу 4686 рублей уже в июне. Пенсионеры лишились дара речи от обиды. Вступает в силу новое правило

С июня текущего года вступили в силу важные изменения в законодательстве России, касающиеся взыскания долгов с граждан, получающих пенсионные выплаты.

Эти изменения направлены на укрепление защиты финансового благосостояния пожилых граждан, гарантируя им сохранение суммы, равной прожиточному минимуму, даже в случае наличия задолженности.

Основные положения нововведений:

Гарантия прожиточного минимума: До внесения поправок судебные приставы могли удерживать до 50% от пенсии, что оставляло многих пенсионеров в сложном финансовом положении. Сейчас же пенсионеры могут быть уверены, что часть их пенсии в размере прожиточного минимума будет защищена.

Процесс оформления защиты:

Пенсионерам, желающим защитить свой доход, необходимо предоставить заявление судебном приставам, ведущему дело о взыскании долгов. В этом заявлении нужно указать запрос на сохранение суммы, которая равна прожиточному минимуму.

Какой прожиточный минимум будет учитываться:

При расчете суммы к взысканию будет учитываться прожиточный минимум, установленный в соответствующем регионе. Если региональный прожиточный минимум превышает федеральный, то применяется более высокий показатель.

Пример расчета:

Предположим, прожиточный минимум в вашем регионе составляет 18,7 тысячи рублей, а пенсия — 23,4 тысячи рублей. В этом случае судебные приставы могут взыскать только разницу, которая составляет приблизительно 4,6 тысячи рублей.

Важные аспекты:

Это правило актуально только для пенсионеров с долгами, по которым ведется исполнительное производство. Пенсионные выплаты граждан без долгов остаются нетронутыми.

Полезные советы:

Консультация с юристом: советуется обращение к юридическому специалисту для получения помощи в навигации по новым законодательным нормам.

Обращение за социальной поддержкой: Пенсионерам, испытывающим финансовые трудности, стоит поискать помощь в местных социальных службах, которые могут предложить различные формы поддержки.

Эти меры предназначены для обеспечения большей финансовой безопасности пенсионеров, особенно в условиях экономических вызовов, и направлены на снижение риска попадания в бедность среди пожилого населения, сообщает ngnovoros.