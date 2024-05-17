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Из пенсии вычтут 4700 рублей в мае: российских пенсионеров предупредили о важных переменах

Гражданам России сообщили о значительных изменениях в системе пенсионных выплат.

dzen.ru

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Процедура оформления пенсий в России стала значительно проще благодаря нововведениям на портале «Госуслуги». Теперь гражданам не приходится тратить много времени и сил на бумажные процедуры, ведь весь процесс можно выполнить онлайн.

Автоматическая верификация данных при достижении пенсионного возраста: Ключевым новшеством стала возможность автоматической проверки страхового стажа и взносов через портал. Это значит, что система сама определяет, когда гражданин достигает пенсионного возраста и предлагает ему подать заявление на получение страховой пенсии.

Простая подача заявления и выбор способа получения пенсии: Пользователи портала могут легко подать заявление на пенсию, ответив на несколько вопросов в опроснике, который помогает специалистам оценить пенсионные права и рассчитать размер пенсии. Пенсионеры также могут выбрать удобный способ получения пенсии — перечисление на банковский счет или через почтовое отделение.

Мгновенные уведомления и обновление данных о накоплениях: После одобрения заявления пенсия зачисляется на счет в течение трех часов, и пенсионер получает уведомление через систему «Госуслуги». Кроме того, информация о пенсионных накоплениях и стаже регулярно обновляется, начиная с определенного возраста, обеспечивая прозрачность и доступность всех необходимых данных.

Эти инновации не только упрощают жизнь будущих пенсионеров, но и предоставляют им больше контроля и уверенности в управлении своими пенсионными правами. Это значительный шаг в цифровизации государственных услуг, делающий процесс более удобным и доступным для всех граждан.

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