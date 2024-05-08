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Из пенсии вычтут 4700 рублей в мае: российских пенсионеров предупредили о важном изменении

Пожилым гражданам России сообщили о важных изменениях в процессе назначения пенсионных выплат по старости.

st-urman.ru

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Теперь россияне могут легко подать заявление на назначение пенсии по старости с помощью портала Госуслуг.

Как пояснили в СФР, когда человек достигает пенсионного возраста, проверяется имеющаяся информация в страховых делах. Если все данные соответствуют требованиям, заявитель получает уведомление о том, что он может подать заявление о назначении пенсии через портал «Госуслуги».

Для подачи заявления специалисту Соцфонда России необходимо ответить на ряд вопросов, чтобы убедиться в правильности и полноте данных о трудовой книжке. Затем рассчитывается размер будущей пенсии. При этом заявителю предоставляется возможность перевести деньги на банковский счет или Почтой России.

Если расчет принят, пенсия выплачивается автоматически, и в течение трех часов на счет человека на портале «Госуслуги» приходит уведомление об этом.

Социальный фонд регулярно рассылает населению уведомления Пенсионного фонда, чтобы они могли лучше понять свои будущие выплаты. Эти данные отправляются в специальный офис каждые три года, начиная с 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. В извещениях содержится информация о стаже, пенсионных коэффициентах и примерный расчет будущих пенсионных выплат.

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