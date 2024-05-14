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Из пенсии вычтут 4700 рублей в мае: пенсионеров в России предупредили о важных изменениях

Гражданам России сообщили о важных изменениях в системе пенсионных выплат.

politnavigator.net

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Процедура оформления пенсии по старости для россиян теперь стала проще благодаря новой функции на портале «Госуслуги». Социальный фонд России (СФР) объявил о возможности онлайн подачи заявлений для назначения страховой пенсии.

Как сообщает СФР, при достижении пенсионного возраста система автоматически проводит проверку данных. Если информация о страховом стаже и взносах полная и верна, заявитель получает уведомление о возможности подать заявление на пенсию через «Госуслуги». Для завершения процесса, заявителю нужно будет ответить на ряд вопросов, что позволит специалистам СФР оценить пенсионные права и рассчитать размер пенсии.

Пенсионеры также могут выбрать предпочтительный способ получения пенсии — либо путем перечисления на банковский счет, либо через почтовое отделение. После утверждения расчета пенсии, средства автоматически зачисляются на счет, и в течение трех часов заявитель получает соответствующее уведомление на портале «Госуслуги».

Социальный фонд регулярно информирует граждан о состоянии их пенсионных накоплений. Каждые три года, начиная с 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, на индивидуальные счета рассылаются уведомления. Эти сообщения включают данные о стаже, индивидуальных коэффициентах и предварительных расчетах пенсии, помогая гражданам лучше понять, как будет формироваться их будущее обеспечение.

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