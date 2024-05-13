Из пенсии вычтут 4700 рублей в мае: пенсионеров в России предупредили о важном изменении

Для россиян, желающих получать пенсию по старости, упростили процедуру оформления. Социальный фонд России (СФР) объявил о введении новой возможности подачи заявления через портал «Госуслуги».

По данным СФР, при достижении пенсионного возраста данные о человеке автоматически проверяются. Если информация в страховом деле полная и корректная, система сообщает заявителю, что он может подать заявление о назначении страховой пенсии через портал «Госуслуги».

Заявителю необходимо ответить на ряд вопросов, чтобы специалисты Социального фонда смогли оценить информацию о пенсионных правах и рассчитать размер будущей пенсии. Кроме того, пенсионер может выбрать удобный способ получения пенсии - перечислением на банковский счет или почтой России.

После утверждения расчета пенсии она автоматически перечисляется и в течение трех часов на счет человека на портале «Госуслуги» приходит уведомление.

Социальный фонд также предоставляет населению уведомление о накопленной сумме пенсионных средств, чтобы они могли понять, как будет формироваться их будущая пенсия. Уведомления рассылаются на индивидуальные счета каждые три года, начиная с 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. В уведомлении содержится информация о стаже, индивидуальных коэффициентах и предварительных расчетах пенсии.