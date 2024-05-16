Из пенсии вычтут 4700 рублей в мае: пенсионеров в РФ предупредили о важных переменах

В России значительно упростилась процедура оформления пенсии по старости благодаря инновациям на портале «Госуслуги».

Социальный фонд России (СФР) теперь предлагает возможность онлайн-подачи заявлений на страховую пенсию, что сокращает время и упрощает весь процесс.

Автоматическая верификация данных при достижении пенсионного возраста

Как только гражданин достигает пенсионного возраста, «Госуслуги» автоматически инициируют проверку страхового стажа и взносов. При подтверждении всех данных система предлагает подать заявление на пенсию непосредственно через портал.

Как подать заявление и выбрать метод получения пенсии

Пользователям необходимо пройти короткий опрос, который помогает специалистам СФР оценить пенсионные права и определить размер пенсии. Затем пенсионеры могут выбрать, как они предпочли бы получать пенсионные выплаты — либо через перечисление на банковский счет, либо через почтовое отделение.

Уведомления о зачислении пенсии и актуализация данных о накоплениях

После одобрения заявления пенсия зачисляется на счет пенсионера, о чем он или она уведомляется через систему «Госуслуги» в течение трех часов. Помимо этого, СФР регулярно обновляет информацию о пенсионных накоплениях, начиная с 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин, предоставляя подробные данные о стаже и коэффициентах.