Из пенсии вычтут 4700 рублей в мае: пенсионеров в РФ предупредили о важных переменах
9111.ru
В России значительно упростилась процедура оформления пенсии по старости благодаря инновациям на портале «Госуслуги».
Социальный фонд России (СФР) теперь предлагает возможность онлайн-подачи заявлений на страховую пенсию, что сокращает время и упрощает весь процесс.
- Автоматическая верификация данных при достижении пенсионного возраста
Как только гражданин достигает пенсионного возраста, «Госуслуги» автоматически инициируют проверку страхового стажа и взносов. При подтверждении всех данных система предлагает подать заявление на пенсию непосредственно через портал.
- Как подать заявление и выбрать метод получения пенсии
Пользователям необходимо пройти короткий опрос, который помогает специалистам СФР оценить пенсионные права и определить размер пенсии. Затем пенсионеры могут выбрать, как они предпочли бы получать пенсионные выплаты — либо через перечисление на банковский счет, либо через почтовое отделение.
- Уведомления о зачислении пенсии и актуализация данных о накоплениях
После одобрения заявления пенсия зачисляется на счет пенсионера, о чем он или она уведомляется через систему «Госуслуги» в течение трех часов. Помимо этого, СФР регулярно обновляет информацию о пенсионных накоплениях, начиная с 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин, предоставляя подробные данные о стаже и коэффициентах.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань