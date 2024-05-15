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Из пенсии вычтут 4700 рублей в мае: пенсионеров в РФ предупредили о важных изменениях

Оформление пенсии по старости в России стало значительно проще благодаря введению новой функции на портале «Госуслуги».

ampravda.ru

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Оформление пенсии по старости в России стало значительно проще благодаря введению новой функции на портале «Госуслуги».

Социальный фонд России (СФР) теперь предоставляет возможность россиянам подавать заявления на страховую пенсию онлайн, что значительно ускоряет и упрощает процесс.

Автоматическая проверка данных при достижении пенсионного возраста

Как только гражданин достигает пенсионного возраста, система «Госуслуги» автоматически проверяет данные о страховом стаже и взносах. Если информация полная и точна, заявителю предоставляется возможность подать заявление на пенсию прямо через портал.

Процесс подачи заявления и выбор способа получения пенсии

Для завершения подачи заявления, пользователю необходимо ответить на ряд вопросов, позволяющих специалистам СФР оценить пенсионные права и рассчитать размер будущей пенсии. Затем, пенсионеры могут выбрать удобный способ получения пенсии: либо перечисление на банковский счет, либо получение через почтовое отделение.

Оповещение о зачислении пенсии и мониторинг пенсионных накоплений

После утверждения расчета пенсии средства автоматически зачисляются на указанный счет, и в течение трех часов заявитель получает уведомление об этом через «Госуслуги». Кроме того, СФР регулярно информирует граждан о состоянии их пенсионных накоплений, начиная с 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, предоставляя данные о стаже, коэффициентах и предварительных расчетах пенсии.

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