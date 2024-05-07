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Из пенсии вычтут 4700 рублей в мае: пенсионеров предупредили о важном изменении

Пожилым гражданам Российской Федерации сообщили о важных изменениях в работе пенсионной системы, которые затронут каждого россиянина.

imghub.ru

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Россиянам теперь проще подавать заявления на пенсию по старости благодаря автоматизации процесса через портал «Госуслуги». Социальный фонд России (СФР) внедрил новые цифровые возможности, упрощая процедуру для будущих пенсионеров.

Основные шаги автоматизации:

  1. Проверка сведений: По достижении пенсионного возраста СФР автоматически анализирует данные заявителя, чтобы подтвердить его право на пенсию. Если информация о трудовом стаже и иных факторах актуальна, заявитель получает уведомление о возможности подать заявление на страховую пенсию через «Госуслуги».
  2. Процедура подачи: На портале заявителю предлагается ответить на несколько вопросов, чтобы специалисты СФР смогли проверить сведения о пенсионных правах и рассчитать будущую пенсию. Далее заявитель выбирает способ получения выплат: через банковский счет или «Почту России».
  3. Автоматическое оформление: Если пенсионер соглашается с расчетами, пенсия назначается автоматически, и уведомление об этом поступает в его личный кабинет на портале в течение трех часов.

Социальный фонд регулярно отправляет уведомления о накопленных пенсионных средствах, чтобы граждане были осведомлены о формировании будущей пенсии. Они поступают раз в три года: с 45 лет для мужчин и с 40 для женщин. Уведомления содержат информацию о стаже, ИПК и предварительный расчет пенсии.

Использование портала «Госуслуги» делает процесс оформления пенсии более прозрачным, быстрым и понятным. Автоматизация и своевременные уведомления помогают гражданам заранее планировать свое финансовое будущее и получить заслуженные выплаты.

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