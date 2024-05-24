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Из пенсии вычтут 4700 рублей уже в июне: пенсионеров предупредили о важных изменениях

Социальный фонд России (СФР) делает получение пенсии по старости максимально удобным.

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Социальный фонд России (СФР) делает получение пенсии по старости максимально удобным. Теперь гражданам не нужно тратить время на сбор документов и походы в отделения - оформить выплаты можно онлайн, через портал "Госуслуги".

Как происходит назначение пенсии в автоматическом режиме? При достижении пенсионного возраста СФР самостоятельно проверяет всю необходимую информацию: трудовой стаж и количество пенсионных баллов гражданина. Если данные в системе актуальны и не требуют уточнения, будущий пенсионер получает уведомление в личном кабинете на "Госуслугах" с предложением оформить выплаты автоматически.

Для подтверждения необходимо ответить на несколько вопросов и выбрать удобный способ получения средств - на банковскую карту или через "Почту России". Если расчет пенсии, произведенный СФР, устраивает гражданина, выплаты назначаются в течение нескольких часов.

Кроме того, СФР заботится об информированности граждан о состоянии их пенсионных накоплений. Мужчины старше 45 лет и женщины старше 40 лет каждые три года получают уведомления в личном кабинете на "Госуслугах". В уведомлениях содержится информация о количестве накопленных пенсионных баллов, стаже и предварительный расчет размера будущей пенсии.

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