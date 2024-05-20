Из пенсии вычтут 4700 рублей уже в июне: пенсионеров предупредили о важном изменении

Получение пенсии по старости для граждан России теперь стало проще — достаточно подать заявление через портал «Госуслуги».

Согласно информации от Социального фонда России (СФР), при достижении пенсионного возраста осуществляется проверка данных о пенсионере, имеющихся в фонде. В случае наличия полной и достоверной информации о страховом стаже, фонд автоматически уведомляет человека о возможности подать заявление на назначение страховой пенсии по старости через портал «Госуслуги».

Для дальнейшего рассмотрения заявления специалистами СФР заявителю необходимо будет ответить на несколько вопросов, чтобы оценить полноту информации о его пенсионных правах и рассчитать размер будущей пенсии. Пенсионер также получает возможность выбора способа получения пенсии — на банковский счет или через «Почту России».

После согласия с расчетом, назначение пенсии происходит автоматически, и уведомление об этом поступает в личный кабинет на портале «Госуслуги» в течение трех часов.

Кроме того, Социальный фонд регулярно направляет гражданам уведомления о размере накопленных пенсионных средств, чтобы они могли понимать, как формируется их будущая пенсия. Эти уведомления поступают в личный кабинет раз в три года: для мужчин — с 45 лет, для женщин — с 40 лет. В сообщениях содержится информация о трудовом стаже, заработанных пенсионных коэффициентах и проводится предварительный расчет пенсии.