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Из пенсии вычтут 4700 рублей уже в июне: пенсионеров предупредили о серьезном изменении

Цифровые технологии упростили жизнь россиянам во многих сферах, и получение пенсии – не исключение.

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Как получить выплаты без лишних хлопот

Цифровые технологии упростили жизнь россиянам во многих сферах, и получение пенсии – не исключение. Теперь для оформления страховой пенсии по старости достаточно иметь подтверждённую учётную запись на портале "Госуслуги".

Как это работает?

При наступлении пенсионного возраста Социальный фонд России (СФР) автоматически проверяет наличие и достоверность данных о стаже будущего пенсионера. Если вся информация в порядке, гражданин получает уведомление в личный кабинет на "Госуслугах" с предложением оформить пенсию онлайн. Для завершения процесса нужно ответить на несколько уточняющих вопросов и выбрать способ получения выплат (на банковский счёт или через "Почту России").

Всё под контролем:

СФР также регулярно информирует граждан о состоянии их пенсионных накоплений:

Для мужчин уведомления начинают приходить с 45 лет, для женщин – с 40 лет.

Цифровизация пенсионной системы делает процесс оформления выплат максимально простым и удобным. Больше не нужно собирать кипы бумаг и отстаивать очереди – все необходимые действия можно совершить онлайн.

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