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Из пенсии вычтут 4700 рублей уже с 1 июня: пенсионеров предупредили о важном изменении

Для получения пенсии по старости россиянам теперь можно подать заявление через портал «госуслуги».

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Для получения пенсии по старости россиянам теперь можно подать заявление через портал «госуслуги».

Социальный фонд России (СФР) объяснил, что при достижении пенсионного возраста проверяются данные, имеющиеся у фонда о пенсионере. Если информация о страховом стаже полная и достоверная, фонд уведомляет человека о возможности подать заявление на назначение страховой пенсии по старости через портал «госуслуги» автоматически.

Заявителю необходимо будет ответить на несколько вопросов, чтобы специалисты СФР могли оценить полноту информации о его пенсионных правах и рассчитать размер будущей пенсии. Пенсионер также сможет выбрать способ получения пенсии – на банковский счет или через «Почту России».

Если пенсионер соглашается с расчетом, пенсия назначается автоматически, и уведомление об этом приходит в личный кабинет на портале «госуслуги» в течение трех часов.

Социальный фонд также отправляет гражданам уведомления о размере накопленных пенсионных средств, чтобы они понимали, как формируется их будущая пенсия. Эти уведомления поступают в личный кабинет раз в три года. Для мужчин это происходит с 45 лет, для женщин – с 40 лет. В уведомлениях содержится информация о трудовом стаже и количестве заработанных пенсионных коэффициентов, а также проводится предварительный расчет пенсии.

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