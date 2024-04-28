Из клубов сразу на СВО: в Российской Федерации задумались о мобилизации любителей вечеринок

По словам депутата Госсовета РТ Эдуарда Шарафиева, недавно он обсуждал с командирами возможности мобилизации граждан. Однако проблема заключается в нехватке специалистов во многих отраслях экономики.



В этой связи чиновник предложил военкоматам прийти в ночной клуб в пятницу. Он также предложил отменить ограничения по состоянию здоровья, так как все гости клуба будут полны сил.



Депутат выразил уверенность, что проблему можно решить, привлекая именно таких людей, а не представителей промышленных или сельскохозяйственных отраслей.Тем не менее, Шарафиев подчеркнул, что в реальности подобная мобилизация маловероятна.