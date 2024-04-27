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Из клубов сразу на СВО: в Российской Федерации задумались о мобилизации любителей ночных танцев

Из клубов сразу на СВО: в Российской Федерации задумались о мобилизации любителей ночных танцев

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Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев поделился, что недавно обсуждал с командирами возможность мобилизации граждан. Однако основная проблема заключается в дефиците специалистов во многих областях экономики.

По его мнению, решением может стать приход военкоматов в ночной клуб в пятницу, где после танцев до утра все посетители будут отправлены в зону специальной военной операции. Он также предложил снять ограничения по состоянию здоровья, поскольку все гости клуба будут полны энергии.

Шарафиев уверен, что привлечение именно таких людей, а не работников промышленности или сельского хозяйства, поможет решить проблему. Однако он подчеркнул, что в реальности такая мобилизация маловероятна.

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