Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев поделился, что недавно обсуждал с командирами возможность мобилизации граждан. Однако основная проблема заключается в дефиците специалистов во многих областях экономики.

По его мнению, решением может стать приход военкоматов в ночной клуб в пятницу, где после танцев до утра все посетители будут отправлены в зону специальной военной операции. Он также предложил снять ограничения по состоянию здоровья, поскольку все гости клуба будут полны энергии.

Шарафиев уверен, что привлечение именно таких людей, а не работников промышленности или сельского хозяйства, поможет решить проблему. Однако он подчеркнул, что в реальности такая мобилизация маловероятна.