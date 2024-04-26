Из клубов сразу на СВО: в Российской Федерации задумались о мобилизации любителей дискотек
Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев сообщил, что он обсуждал возможности мобилизации граждан с командирами, но столкнулся с нехваткой специалистов во многих отраслях экономики.
Он предложил военкоматам посетить ночной клуб в пятницу. Вместе с тем он предложил снять ограничения на состояние здоровья, утверждая, что все гости клуба будут полны сил.
Шарафиев выразил мнение, что такую проблему можно решить, привлекая именно таких людей, а не из других отраслей. Однако он отметил, что подобная мобилизация маловероятна на практике.
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