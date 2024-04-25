Из клубов сразу на СВО: в РФ задумались о мобилизации любителей дискотек

Депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев заявил, что недавно он обговаривал с командирами возможности мобилизации граждан. Однако главная проблема заключается в дефиците специалистов в различных сферах экономики.

В связи с этим чиновник предложил военным органам прийти в ночной клуб в пятницу, где все посетители после танцев, будут отправлены в зону специальной военной операции. Он также предложил отменить требования к состоянию здоровья, утверждая, что все посетители клуба будут полны энергии.

Шарафиев выразил уверенность в том, что эту проблему можно решить, привлекая конкретно такие категории людей, а не работников промышленности или сельского хозяйства.

Тем не менее, депутат подчеркнул, что в реальности подобная мобилизация вряд ли будет осуществлена.