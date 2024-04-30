Из клуба сразу на СВО: в России задумались о мобилизации с вечеринок

В ряде высказываний Эдуарда Шарафиева, депутата Госсовета РТ, прозвучала необычная идея, которая вызвала широкий резонанс.

В контексте обсуждения нехватки специалистов в ключевых отраслях экономики и потенциальной мобилизации, Шарафиев предложил весьма оригинальное решение — привлечение посетителей ночных клубов.

Депутат предложил военкоматам проводить мобилизационные мероприятия прямо в ночных клубах по пятницам. По его мнению, энергия и бодрость молодежи, проведшей всю ночь в танцах, могут быть эффективно использованы в зоне специальной военной операции. Шарафиев также предложил отменить ограничения по состоянию здоровья для таких кандидатов, считая, что физическая активность и выносливость, демонстрируемая посетителями клубов, говорит о их хорошем здоровье.

Предложение вызвало широкую обсуждение в социальных сетях и СМИ, где мнения разделились. Некоторые пользователи поддержали идею за оригинальность и нестандартный подход, другие же высказали опасения по поводу этичности и реальной практичности такого предложения. Критики указывают на возможные юридические и моральные проблемы, связанные с мобилизацией граждан из развлекательных заведений.

В то время как сам Шарафиев подчеркнул, что реализация такой идеи маловероятна, его высказывания подняли важные вопросы о методах мобилизации и участия граждан в национальной обороне. Он выразил уверенность в том, что проблему нехватки специалистов можно решить, привлекая именно таких нестандартных кандидатов.