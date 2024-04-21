По словам депутата Госсовета РТ Эдуарда Шарафиева, недавно он обсуждал с командирами возможности мобилизации граждан. Однако проблема заключается в нехватке специалистов во многих отраслях экономики.

В этой связи чиновник предложил военкоматам прийти в ночной клуб в пятницу, где все посетители будут забираться в зону специальной военной операции после танцев всю ночь. Он также предложил отменить ограничения по состоянию здоровья, так как все гости клуба будут полны сил.

Депутат выразил уверенность, что проблему можно решить, привлекая именно таких людей, а не представителей промышленных или сельскохозяйственных отраслей.

Тем не менее, Шарафиев подчеркнул, что в реальности подобная мобилизация маловероятна.