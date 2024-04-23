Из клуба сразу на СВО: в России задумались о мобилизации любителей дискотек

Депутат Госсовета РТ, Эдуард Шарафиев, сообщил о беседе с командирами о возможной мобилизации граждан. Проблема заключается в недостатке специалистов в различных отраслях экономики.

В связи с этим чиновник предложил военкоматам посетить ночной клуб в пятницу. Он также предложил отменить ограничения по состоянию здоровья, утверждая, что все гости клуба будут полны энергии.

Шарафиев выразил убеждение, что данную проблему можно решить, привлекая именно таких людей, а не из промышленных или сельскохозяйственных сфер.

Тем не менее, он отметил, что подобная мобилизация в реальности маловероятна.