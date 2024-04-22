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Из клуба сразу на СВО: в России предложили мобилизовывать с дискотек

Из клуба сразу на СВО: в России предложили мобилизовывать с дискотек

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Согласно высказываниям депутата госсовета РТ, Эдуарда Шарафиева, недавно он обсуждал с командирами вопросы мобилизации граждан, признавая проблему нехватки специалистов во многих отраслях экономики как сдерживающий фактор.

В рамках данной дискуссии чиновник предложил нестандартный подход - организовать вечеринку в ночном клубе для сотрудников всех военкоматов России по пятницам. Всем присутствующим следовало бы танцевать всю ночь, после чего тех, кто проявит наибольшую энергию и выносливость, отправить в зону специальной военной операции. При этом предложение включало отмену ограничений по состоянию здоровья, поскольку все гости клуба в такой атмосфере находят силы для веселья.

Однако, политик отметил, что на практике подобную мобилизацию никто не осуществит, признавая его иллюзорность и неприменимость в реальной жизни. Это подчеркивает необходимость поиска более рациональных и реалистичных решений для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров.

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