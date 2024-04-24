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Из клуба сразу на СВО: в РФ задумались о мобилизации любителей дискотек

Из клуба сразу на СВО: в РФ задумались о мобилизации любителей дискотек

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Согласно высказыванию депутата Госсовета РТ Эдуарда Шарафиева, недавно он обсуждал с командирами возможности мобилизации граждан. Однако имеется проблема с нехваткой специалистов во многих отраслях экономики.

В связи с этим чиновник предложил военкоматам посетить ночной клуб в пятницу, где все посетители будут отправлены в зону специальной военной операции после того, как проведут всю ночь в танцах. Также он предложил снять ограничения по состоянию здоровья, так как все гости клуба будут полны сил.


Депутат выразил уверенность в том, что проблему можно решить, привлекая именно таких людей, а не работников промышленных или сельскохозяйственных отраслей.

Тем не менее, Шарафиев подчеркнул, что в реальности мобилизация подобного рода маловероятна.

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