Из клуба сразу на СВО: в РФ задумались о мобилизации любителей дискотек

Согласно высказыванию депутата Госсовета РТ Эдуарда Шарафиева, недавно он обсуждал с командирами возможности мобилизации граждан. Однако имеется проблема с нехваткой специалистов во многих отраслях экономики.



В связи с этим чиновник предложил военкоматам посетить ночной клуб в пятницу, где все посетители будут отправлены в зону специальной военной операции после того, как проведут всю ночь в танцах. Также он предложил снять ограничения по состоянию здоровья, так как все гости клуба будут полны сил.



Депутат выразил уверенность в том, что проблему можно решить, привлекая именно таких людей, а не работников промышленных или сельскохозяйственных отраслей.Тем не менее, Шарафиев подчеркнул, что в реальности мобилизация подобного рода маловероятна.