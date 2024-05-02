Из клуба сразу на СВО: депутаты задумались о мобилизации любителей ночных вечеринок

Эдуард Шарафиев, депутат Госсовета Республики Татарстан, предложил проводить мобилизационные упражнения в ночных клубах по пятницам, что вызвало значительный общественный и медийный резонанс.

Депутат утверждает, что молодежь, активно тусующаяся в клубах, обладает энергией и выносливостью, которые могли бы быть использованы в специальных военных операциях. Шарафиев также предложил обдумать отказ от медицинских ограничений для таких кандидатов, ссылаясь на их физическую активность как на доказательство их хорошего здоровья.

Эта инициатива вызвала жаркие дебаты в социальных сетях и СМИ. Некоторые поддерживают её за креативный подход, в то время как другие критикуют за этические и практические недостатки, подчеркивая возможные юридические и моральные сложности, связанные с вербовкой людей прямо из развлекательных заведений.

В своих комментариях Шарафиев подчеркнул, что, хотя практическая реализация его идеи маловероятна, важно, что его предложение спровоцировало обсуждение вопросов мобилизации и участия граждан в обороне страны. Он уверен, что привлечение нестандартных кандидатов может помочь решить проблему дефицита квалифицированных специалистов.