Из февральской пенсии вычтут 6561 рубль: пенсионеров ждет перерасчет

Согласно нововведениям, судебные приставы теперь имеют возможность автоматически определять размер взыскания без участия специалиста. Ранее для этого требовалось одобрение эксперта. В то же время сам пристав не будет прямо участвовать в процессе - его подпись просто подтвердит принятое автоматизированное решение. Граждане будут уведомлены о предстоящих списаниях через портал госуслуг.





С января была установлена минимальная сумма в размере 16 844 рублей, которая должна оставаться на счете после проведения взыскания. По оценкам Минтруда, средняя пенсия в России в январе 2023 года составит 23 405 рублей. Таким образом, средний максимальный размер, который могут изъять с пенсии, составит 6561 рубль.Новые правила не дифференцируют пенсионеров и других должников и применяются ко всем. Это должно обеспечить социальную защиту пенсионеров. Об этом сообщает NGNovoros