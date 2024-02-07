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Из февральской пенсии вычтут 6561 рубль: пенсионеров ждет перерасчет

Из февральской пенсии вычтут 6561 рубль: пенсионеров ждет перерасчет

Kandinsky

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Согласно нововведениям, судебные приставы теперь имеют возможность автоматически определять размер взыскания без участия специалиста. Ранее для этого требовалось одобрение эксперта. В то же время сам пристав не будет прямо участвовать в процессе - его подпись просто подтвердит принятое автоматизированное решение. Граждане будут уведомлены о предстоящих списаниях через портал госуслуг.

С января была установлена минимальная сумма в размере 16 844 рублей, которая должна оставаться на счете после проведения взыскания. По оценкам Минтруда, средняя пенсия в России в январе 2023 года составит 23 405 рублей. Таким образом, средний максимальный размер, который могут изъять с пенсии, составит 6561 рубль.

Новые правила не дифференцируют пенсионеров и других должников и применяются ко всем. Это должно обеспечить социальную защиту пенсионеров. Об этом сообщает NGNovoros.

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