Из февральской пенсии вычтут 6561 рубль: пенсионеров ждет перерасчет
Kandinsky
Согласно нововведениям, судебные приставы теперь имеют возможность автоматически определять размер взыскания без участия специалиста. Ранее для этого требовалось одобрение эксперта. В то же время сам пристав не будет прямо участвовать в процессе - его подпись просто подтвердит принятое автоматизированное решение. Граждане будут уведомлены о предстоящих списаниях через портал госуслуг.
Новые правила не дифференцируют пенсионеров и других должников и применяются ко всем. Это должно обеспечить социальную защиту пенсионеров. Об этом сообщает NGNovoros.