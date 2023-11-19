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· Алина Алмакаева

Испортите Новый год: ни в коем случае не готовьте такие блюда в новогоднюю ночь 2024

Испортите Новый год: ни в коем случае не готовьте такие блюда в новогоднюю ночь 2024

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Новогодний стол с множеством разнообразных и вкусных блюд - это неотъемлемая часть одного из самых важных и ожидаемых праздников в России. Чтобы привлечь благосклонность Зеленого дракона, символа грядущего 2024 года, необходимо составить правильное меню и отказаться от неподходящих вариантов. На портале "Сибкрай.ru" подробно рассказывают о том, какие блюда лучше не готовить на Новый год.

Итак, в этот раз не рекомендуется готовить так называемые Блюда-фламбе, которые поджигаются алкоголем. Ведь дракон - огнедышащий, и такие трюки он может воспринять как подражание. То же самое относится и к блюдам, приготовленным на открытом огне.

Также не приветствуются копченая колбаса, рыбные консервы, полуфабрикаты и продукты с длительным сроком хранения. Ведь дракон, как настоящий гурман, предпочитает свежеприготовленное мясо и рыбу.

Кроме того, в Новогоднюю ночь лучше воздержаться от острых блюд и копченостей. Зеленый дракон предпочитает более нежные и сбалансированные вкусы.

Подготовьте уникальный стол для праздника, следуя этим рекомендациям, и у вас точно все получится!

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