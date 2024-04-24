Искусственный интеллект помог ученым найти способы борьбы с болезнью Паркинсона

Научная группа из Кембриджского университета значительно ускорила процесс разработки медикаментов для лечения болезни Паркинсона, применив искусственный интеллект для поиска соединений, которые могут предотвратить агрегацию белка альфа-синуклеина, играющего ключевую роль в развитии этого заболевания.

Инновации в фармакологических исследованиях

Исследователи из Кембриджа успешно внедрили технологии машинного обучения для анализа многочисленных химических соединений, выделив пять наиболее перспективных, что позволило существенно сократить время и затраты на исследования, ускоряя перевод научных находок в клиническую практику.

Прорыв в ранней диагностике болезни

Медицинские специалисты из лондонской больницы Мурфилдс и Института офтальмологии UCL применили ИИ для анализа глазных изображений с помощью оптической когерентной томографии, успешно выявляя начальные симптомы Паркинсона на целых семь лет до проявления первых клинических признаков. Это открытие может радикально изменить стратегии профилактики и лечения.

Автоматизированная оценка тяжести болезни

Научный коллектив Университета Рочестера разработал интерактивный онлайн-тест, основанный на ИИ, который оценивает моторику пальцев через веб-камеру. Этот метод позволяет быстро и точно диагностировать стадии Паркинсона, предоставляя информацию, сравнимую с оценками опытных неврологов, что способствует своевременному и эффективному подбору лечения.

Эти передовые исследования подтверждают огромный потенциал искусственного интеллекта в улучшении методов диагностики и лечения болезни Паркинсона, предоставляя новые инструменты для борьбы с этим сложным недугом и значительно повышая качество жизни пациентов во всем мире.